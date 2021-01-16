«أبريليا» الإيطالية تكشف عن دراجتها «Tuono 660» بقوة 95 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «أبريليا»، الإيطالية، عن دراجتها النارية الجديدة «Tuono 660»، المنتمية لفئة الدراجات الرياضية التي تعتمد على محركات الثنائية الأسطوانات ذات الشكل المستقيم، والقادرة على إنتاج قوة 95 حصاناً، و68 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

وأوضحت «أبريليا» أن دراجتها الجديدة، البالغ وزنها الجاف 183 كيلوغراماً (دون احتساب وزن السوائل)، تأتي بمظهر رياضي يحمل في العديد من خطوطه التصميمية لمسات مستوحاة من تاريخ الشركة في عالم السباقات، تبرز مع مقود رياضي من نوع «Superbike»، وكسوة من نوع «Bikini»، مع زجاج قصير أعلى المقود، وحامل إطار أمامي نوع «Upside-Down»، بالإضافة إلى مصباح أمامي من ثلاثة أقسام يعمل بتقنية «LED» المضيئة.

وزودت «Tuono 660» بباقة من الأنظمة المساعدة، تبرز مع نظام التحكم في الجر عند الانطلاق، والقابل للتعديل والضبط وفق رغبة السائق، بالإضافة إلى نظام التحكم في العجلات الذي يمنح الدراجة قدرات أعلى من الثبات عند دخول المنعطفات، والمعزز بنظام كبح متطور.

وتأتي الدراجة الجديدة مع العديد من الخيارات اللونية للهيكل الخارجي. وأشارت الشركة إلى أن اللائحة السعرية لـ«Tuono 660» تبدأ من 10 آلاف و550 يورو، ما يعادل 46 ألفاً و897 درهماً.