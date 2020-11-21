«إنفينيتي» تعزز حضورها في «الكروس أوفر» بالكشف عن «QX55»

المصدر: إعداد: جوني جبور

عززت شركة «إنفينيتي» حضورها في قطاع مركبات «الكروس أوفر» بالكشف عن طرازها الجديد «QX55»، الذي حصل على تصميم رياضي ولمسات تمزج بين فئتي «الكروس أوفر»، و«الرياضية المتعددة الاستخدامات الكوبيه». وقدمت «إنفينيتي» لطرازها الخاص بالعام 2022، خطوطاً تصميمية أكثر انسيابية مقارنة بالطرز الحالية، وتتماشى مع هوية السيارة «الرياضية المتعددة الاستخدامات الكوبيه»، وتبرز مع خط السقف المائل باتجاه الخلف، والمعزز في نهايته بجناح خلفي عريض مكون من مستويات متفاوتة بين الجانبين وقسمه الوسطي، ومصد خلفي سفلي عريض يعمل بالتوازي مع الجناح العلوي في منح السيارة مزيداً من القوى الهوائية الدافعة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي تحسين مستويات الثبات والتماسك، سواء عند قيادتها على الخطوط السريعة أو عند دخول المنعطفات. كما قدمت الشركة اليابانية لسيارتها شبكاً أمامياً بارزاً محاطاً بمصابيح «LED»، وفتحات جانبية واسعة وبنية مركبة، تسهم مع التصميم الجديد لغطاء المحرك في منح السيارة مزيداً من حلول الإيروديناميكية، ودقة أفضل في التوجيه. وجاءت مكونات المقصورة تقليدية من حيث البنية التصميمية، التي تستند إلى أجهزة قياس تناظرية في لوح القيادة، مع شاشتين تعملان باللمس من قياس 7 و8 بوصات، بجانب حصول السيارة على الميزة الأولى في مركبات «إنفينيتي» عبر نظام معلوماتي يدعم «أبل كاربلاي» لاسلكياً، ما يتيح لأجهزة الهواتف المحمولة الولوج لنظام السيارة.