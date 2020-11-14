«فولكس واغن» تزيح الستار عن «غولف آر» 2022

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «فولكس واغن» الألمانية عن طراز العام 2022 من سيارة الأداء العالي «غولف آر»، في طراز حصل على محرك مطور مكون من أربع أسطوانات بسعة لترين، معزز بضاغط توربيني يضمن للمحرك إنتاج قوة 315 حصاناً، و420 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

ولم تقتصر التعديلات التي قدمتها «فولكس واغن» لسيارتها الجديدة على نطاق المحرك فحسب، بل طالت أنظمة التعليق التي جاءت مع نوابض رياضية وممتصات صدمات (مخمدات) متكيفة، وقضيباً مقاوماً للميلان أكثر قساوة، لتسهم جملة التعديلات الأخيرة، خصوصاً على صعيد نظام التعليق، في منح السيارة خلوصاً أرضياً أقل (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) بمقدار 20 مليمتراً مقارنة بنسخة «غولف» القياسية.

كما طالت التعديلات نظام التوجيه، حيث اعتمدت الشركة نظام توجيه متكيف، بحيث تختلف دقة التوجيه وفقاً لسرعة المركبة وأسلوب القيادة، فعند المناورة والركن في الأماكن الضيقة يتولى النظام تغيير زاوية توجيه العجلات بحركة بسيطة من المقود. ويقابلها عند السرعات العالية لدواعي السلامة حصول السائق على زاوية توجيه أقل عند استدارة المقود بالحركة ذاتها. ووفرت «فولكس واغن» خيارين من نواقل الحركة: الأول يدوي مكون من ست سرعات، فيما يأتي الخيار الثاني بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات، على أن يتولى كلا الخيارين نقل قوة المحرك إلى العجلات الأربعة.