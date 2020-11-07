«شيفروليه تاهو» 2021 تصل أسواق الشرق الأوسط

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت «شيفروليه» الشرق الأوسط عن وصول طراز عام 2021 لسيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات (تاهو) إلى أسواق المنطقة، في طراز حافظ على هوية السيارة العائلية كبيرة الحجم، مع حصوله على إعادة تصميم كاملة، طالت مكوناته الخارجية والداخلية، إضافة إلى احتوائه على أنظمة توليد حركة رائدة بفئتها، تمنح مزايا قيادة ديناميكية تعد الأفضل في فئتها.

وأوضحت «شيفروليه الشرق الأوسط» أن «تاهو» الجديدة، تستقطب اهتمام شريحة واسعة من العملاء الذين يثقون بقدراتها الفعلية على الموازنة بين خصائص الأداء العالمي والمزايا العملية، خصوصاً أن قسم التصميم في «شيفروليه» أخذ بعين الاعتبار في الفئات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط، الأولويات التي يبحث عنها العملاء الإقليميون، بهدف توفير مركبة تتمتع بأفضل القدرات، وتمنح الثقة القصوى في إمكانية البقاء على اتصال بالعالم الخارجي في جميع الأوقات، من خلال الأنظمة المتطورة التي تتضمنها السيارة.

وأكدت أنه للمرة الأولى، قامت «شيفروليه» بتوسيع قائمة الفئات التي يتضمنها طراز «تاهو»، بتقديم الفئة «Z7L» كفئة خاصة بذاتها، عوضاً عن توافرها سابقاً كمجرد باقة تجهيزات إضافية، خصوصاً أن «Z7L» تم تصميمها للتعامل بكفاءة عالية مع أعتى التضاريس والمسالك الصحراوية والكثبان الرملية، لتوفر خوض مغامرات مليئة بالتحديات، بجانب تميزها عن غيرها من بقية فئات هذه السيارة بالعديد من الخصائص الأخرى، ومن أبرزها زاوية ميلان للقسم الأمامي من أسفل السيارة عند 34.9 درجة، تعد الأفضل بفئتها. وجاء طراز عام 2021 بأبعاد خارجية أكبر مقارنة بسابقه، وبات يتوافر في أربع فئات من التجهيزات (LT وLS وZ71 وPremier)، لتنعكس زيادة الأبعاد الخارجية في الحصول على مقصورة داخلية أكثر رحابة، وذلك بتوفير حيز إضافي قدره 254 مليمتراً لمساحات الأرجل عند الصف الثالث من المقاعد. كما عمل مصممو «شيفروليه» على تعزيز المساحة الخاصة بالأمتعة خلف الصف الثالث للمقاعد، بنسبة تصل إلى 66% مقارنة بطراز 2020.

خصائص متطوّرة

زودت «شيفروليه» سيارتها «تاهو» الجديدة بخمس شاشات، بما فيها خياران من الشاشات الوسطية المائلة والعاملة باللمس في الكونسول الوسطي بين قياس ثماني و10 بوصات، وأخرى لوحدة العدادات من قياس ثماني بوصات، وشاشة عرض رأسية قياس 15 بوصة، وشاشتا عرض «LCD» للمقاعد الخلفية قياس 12.6 بوصة.