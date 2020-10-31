«برابوس» تقدم «روكيت 900» بسعر يبدأ من 1.89 مليون درهم

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة التعديلات الألمانية «برابوس» عن سيارتها «روكيت 900»، التي تعد نسخة معدّلة من طراز مرسيدس «AMG GT 63 S 4Matic»، وحصلت على جملة واسعة من التعديلات، من ضمنها تلك التي تم إدخالها على المحرك، ومنحه مزيداً من نطاقي القوة والعزم، في نسخة تقدم مزيداً من الخصوصية لعشاق السرعة، وبسعر يبدأ من 515 ألف دولار أميركي (1.89 مليون درهم).

وأسهمت التعديلات التي أدخلتها «برابوس» على المحرك المكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمزود بضاغطي (تيربو)، في رفع القوة الحصانية للسيارة من 639 إلى 900 حصان، التي ترافقت مع زيادة العزم الأقصى لدوران المحرك من 900 إلى 1050 نيوتن/‏‏متر، وذلك من خلال اعتماد شركة التعديلات الألمانية على رفع السعة اللترية للمحرك إلى 4.5 لترات. بجانب استخدام تصميم جديد لعمود «الكرنك»، أو ما يعرف بمؤقت عمل الصمامات، إضافة إلى استخدام أذرع ربط أقوى، وزيادة طول المكابس داخل الصمامات بنحو 100 ميلمتر، والعرض بنحو 84 ميلمتراً، واستخدام ضواغط تيربو جديدة قادرة على زيادة نسب الضغط في أسطوانات المحرك.

وانعكست الزيادة في معدلات القوة والعزم على رفع معدلات الأداء، لتصبح «روكيت 900» قادرة على الانطلاق من الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية.