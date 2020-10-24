«هوندا أكورد تيربو».. تجمع بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود

المصدر: إعداد : جوني جبور

حققت «هوندا» نقلة نوعية في سيارة الجيل العاشر من سيارتها السيدان «أكورد»، عبر تصميم عصري، يواكب التوجهات المستقبلية في عالم صناعة السيارات، بجانب حصول السيارة على تقنيات الـ«تيربو» التي أتاحت الاستغناء عن خيار المحركات الستة، والاستعانة بخيارين من المحركات الاقتصادية المكونة من أربع أسطوانات، تجمع بين القوة والكفاءة معاً.

وزودت «هوندا»، الطراز الجديد لسيارتها «أكورد تيربو»، بباقة موسعة من الخيارات، إذ تأتي السيارة ضمن خمس فئات مختلفة التجهيز، بجانب قدرة العملاء على المفاضلة بين خيارين من المحركات الاقتصادية المدعمة بالـ«تيربو»، الأول بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 192 حصاناً، والثاني بسعة اللترين وقوة 247 حصاناً.

كما حصلت «أكورد»، التي تعد الأكثر شهرة ضمن طرز «هوندا» على الساحة العالمية، على تقنيات متقدمة، سواء على صعيد الأمان، أو الأنظمة المساعدة للسائق، بجانب الأنظمة التي تمنح السيارة ثباتاً أكبر، مستفيدة من هيكل خارجي جاء أخف وزناً وأكثر صلابة مقارنة بالطرز السابقة.

وتتألق «أكورد تيربو» في خطوطها الخارجية، مع لمسات عصرية، تبرز مع خطوط مقدمة باتت أكثر عرضاً، ومصابيح واسعة تعمل بتقنيات «LED» المضيئة، بجانب مصابيح نهارية تعمل بحسب قوة الضوء، لتواصل اللمسات العصرية فرض نفسها على صعيد خط السقف المنحني بسلاسة نحو الخلف، ما يكسب السيارة مزيداً من حلول الإيروديناميكية.

وجاءت الخطوط الخلفية وافرة بالمكونات المصنعة من الكروم، إلى جانب حصولها على مصابيح بتقنية «LED» الخفية، مع تصميم مصابيح بشكل متداخل، يضفي ناحية جمالية على السيارة. كما حصلت المقصورة الداخلية على مزيج من عناصر الرحابة والرفاهية، تبرز مع شاشة عرض قياس ثماني بوصات، تعمل باللمس، ملائمة لنظامي «أبل كار بلاي»، و«أندرويد أوتو».

عوامل السلامة

تتمتع «أكورد تيربو» بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا السلامة، مع نظام تنبيه السائق عند الخروج من المسار أو الاقتراب من السيارة الأمامية، وهما ميزتان تعملان بشكل دقيق ضمن منظومة متكاملة للاستشعار والرادار في السيارة. كما تأتي «أكورد» بنظام التحكم بمرونة المركبة عند الانحناءات والانعطاف، ومساعد الكبح عند الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.