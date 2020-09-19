«F-Pace» من «جاكوار».. جملة تحديثات في طراز 2021

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة جاكوار البريطانية» عن طراز عام 2021 من سيارتها «F-Pace»، الذي حصل على جملة تحديثات معاد تصميمها بالكامل، وتبرز بوضوح في خطوط «المقدمة»، مع مصابيح أمامية تزدان بإضاءة نهارية تعمل بتقنية «LED»، وشبكٍ أمامي أكبر حجماً، ومصابيح خلفية جديدة بالكامل، ومصد خلفي أكثر انسيابية يعزّز من عوامل الإيروديناميكية الهوائية.

وطالت جملة التحديثات نطاق المقصورة، بعد أن تم تحديثها بالكامل، مع إضافة شاشة وسطية منحنية تعمل باللمس من قياس 11.4 بوصة، تتضمن أنظمة المعلومات الترفيهية من «جاكوار»، وتدعم تطبيقات «آبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وخدمة «بلوتوث» لجهازين محمولين في الوقت ذاته، إضافة إلى مقاعد ذات بنية تصميم جديدة، ونظام إضاءة محيطية، ومزايا تدفئة وتهوية المقاعد.

ووفّرت «جاكوار» لطرازها الجديد باقة واسعة من خيارات المحركات الهجينة المدعمة بشواحن توربينية، تبرز مع المحركات العاملة بوقود البنزين، والتي تأتي بثلاثة خيارات: محرك الأسطوانات الأربعة بسعة لترين والقادر على إنتاج قوة 250 حصاناً، وخياران من محركات الأسطوانات الست بسعة ثلاثة لترات، ينتجان نطاق قوة تراوح بين 335 و395 حصاناً.

وتتصل جميع خيارات المحركات سواء العاملة بوقود الديزل أو البنزين، إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ثماني سرعات، يتولى نقل القوة المحركة إلى نظام الدفع الرباعي.