«كاديلاك»: «CT4-V» و«CT5-V» في أسواق المنطقة

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت شركة «كاديلاك» الشرق الأوسط، عن وصول المركبتين: «CT4-V» و«CT5-V»، إلى أسواق المنطقة، في طرازين يتمتعان بمستويات أعلى من الأداء، ويتضمنان مزيداً من السمات الرياضية من الناحية التصميمية، كما أنهما مزودان بكامل خصائص السلامة، والتقنيات الحديثة التي تتمتع بها النسخ القياسية.

ويتوافر الطرازان الجديدان بنظام دفع بالعجلات الخلفية، ويتشاركان أحدث تقنيات الأداء من سلسلة

«V-Series»، بما في ذلك «نظام التحكم المغناطيسي بالركوب 4.0»، الذي تم تعديله لطرز الأداء العالمي «V» في «كاديلاك»، بهدف تعزيز راحة الركوب من دون التضحية بالاستجابة المتمحورة حول الأداء، إضافة إلى وضعيات قيادة تتضمن خيار التخصيص الجديد «V-Mode» الذي يتيح للسائق الحصول على القدر الأعلى من معدلات العزم والقوة للمحرك.

ووفرت «كاديلاك» لطرازيها ناقل حركة أوتوماتيكياً مكوناً من 10 سرعات، ومكابح «بريمبرو» أمامية، مع ميزة المساعدة الإلكترونية «eBoost»، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق في طراز «CT4-V»، يقابله ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق في طراز «CT5-V».

وتستند «CT4-V» على محرك بسعة 2.7 لتر معزز بشاحن «توربيني» عالي الأداء، يضمن إنتاج قوة 325 حصاناً، في ما يستند الطراز الأعلى «CT5-V» على محرك سداسي الأسطوانات بسعة ثلاثة لترات، معزز بشاحن «توربيني» توأمي عالي الطاقة من «كاديلاك»، يتيح إنتاج قوة 360 حصاناً.