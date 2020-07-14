"فورد" تعيد الحياة لأيقونتها "برونكو" وتكشف أخيراً عن طراز العام 2021

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلنت شركة "فورد" الأميركية، أخيراً، عن عودة الحياة لطرازها الأسطوري "برونكو" المخصص ضمن فئة مركبات الدفع الرباعي، والمنافس الأبرز لطراز "جيب رانغلر"، وذلك بكشف "فورد" عن كامل تفاصيل طراز العام 2021، والذي يأتي بنسختين، الأول كلاسيكية مع بابين فقط، والثانية يتم إطلاقها للمرة الأولى، مع نسخة رباعية الأبواب.

وحافظت "فرود" في طرازها الجديد على الإرث العريق لـ "برونكو" الذي يعود تاريخ صناعتها إلى العام 1965، وإنما مع منح العملاء في طراز 2021، قدرات أكبر للتعامل مع مختلف الدروب، في سيارة تتمتع بالمتانة بجانب التقنيات المتقدمة التي تتيح حتى للسائقين المبتدئين خوض أشد الطرقات وعورة.

ووفقاً لـ "فورد" أخضعت السيارة على مدار السنوات الماضية، لاختبارات صارمة، والهادفة إلى إعادة إحياء اسم "برونكو" المصمم للطرقات الوعرة، مع منح السيارة الجديد، لتصميم مبتكر، ومستويات رائدة في الدفع الرباعي، المقرونة بقوة الأداء والموثوقية للتعامل مع مختلف أنواع المسالك والتضاريس، في طراز يمكن للعملاء الحصول على أكبر قدرٍ من متعة القيادة في الهواء الطلق، من خلال إمكانية إزالة السقف والأبواب عن السيارة.

كما وفرت الشركة الأميركية أيضاً، خيارات إضافية من التجهيزات والملحقات الهادفة إلى منح مزيدٍ من التفرد والخصوصية، بجانب الحضور القوي لمركبة الطرقات الوعرة، وذلك من خلال إطلاق "فورد" لأكثر من 200 منتج من ملحقات ما بعد البيع.

وقدمت الصانعة الأميركية لسيارتها باقة من محركات "إيكوبوست" التي تجمع بين قوة الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود، تبرز مع محرك الأسطوانات الستة التي يوفر قوة تصل إلى 301 أحصنة، وتتصل باقة المحركات إلى خيارين من نواقل الحركة، الأول يدوي من سبعة سرعات ويعد الأول من نوعه في العالم المكون من سبع نسب، وانتقالاً إلى الخيار الثاني الذي يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكوناً من 10 سرعات.

ويستند "برونكو" الجديد في قدرته على التعاطي مع مختلف الدروب، من خلال تصميم متين مرتفع عن الأرض بنحو 11.6 إنشاً فوق قاعدة عجلات قصيرة ذات زاوية توقف قدرها 29 درجة، وزاوية انطلاق تبلغ 37.2 درجة، بجانب إمكانية الخوض في المياه حتى ارتفاع منسوب يصل إلى 33.5 إنشاً، كما عززت "فورد" سيارتها بخطفات جر أمامية وخلفية، ومصدات ودروع فولاذية.

ولمزيدٍ من الصلابة والقوة في التعامل مع شتى أنواع المسالك، حصل طراز 2021 على نظامين للدفع الرباعي، مع نظام دفع أساسي يدعمه نظام دفع رباعي متقدم، بحيث يستخدم نظام الدفع الأول، علبة غيارات إلكترونية ذات سرعتين للنقل بين السرعات أثناء القيادة، في حين يمتاز النظام المتقدم والذي يأتي بشكل اختياري، بعلبة غيارات كهروميكانيكية، بسرعتين، تضيف وضعاً تلقائياً يضمن توزيع القوة بين المحور الخلفي الصلب، والوحدة التفاضلية للتروس الأمامية المستقلة، ويتكامل كلاهما مع القفل التفاضلي الإلكتروني المتوفر لتعزيز قدرات الجر على التضاريس الوعرة.

وتبرز ضمن التقنيات المتقدمة التي يوفرها طراز العام 2021 من "برونكو" خرائط رقمية حصرية، تتيح للسائقين التخطيط بسهولة لوجهاتهم وتسجيل مشاركة تجاربهم عبر تطبيق واحد شامل.