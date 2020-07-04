«كيا» تقدّم الجيل الرابع من سيارتها العائلية «كرنفال»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية»، عن الجيل الرابع من سيارتها «كرنفال» المنتمية إلى فئة سيارات «فان» العائلية، في طراز يجمع بين الابتكار والمرونة والأناقة.

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يجسد تطوراً كبيراً في عملية التصميم التي روعي فيها الحفاظ على إرث الإصدارات السابقة، مع طابع أكثر ثباتاً، وترقية في المظهر الخارجي، والاعتماد على مزيج من اللمسات التصميمية التي تجمع بين الهوية البصرية المستقبلية لطراز «كيا»، وتلك المستوحاة من طرز الدفع الرباعي، ما أضاف حضوراً أقوى وأكثر أناقة في قطاع السيارات متعددة الأغراض (MPV) متوسطة الحجم.

وجاءت سيارة الجيل الرابع، بأجزاء أمامية معلقة وأقصر من تلك الموجودة في الطراز السابق، ما أتاح الحصول على طول أكبر للمحرك، وإبراز السمات الرياضية التي تتمتع بها السيارة، يعززها تصميم جديد لكل من الشبك والمصد الأماميين، بجانب مصابيح ذات بنية مركبة تتضمن أضواء نهارية خاصة بإشارة الاتجاه، وتعمل جميعها بتقنية «إل إي دي».

وواصلت السمات الرياضية فرض نفسها في «كرنفال» الجيل الرابع، مع حصول المركبة على قاعدة عجلات أطول من سابقتها، أتاحت زيادة في المساحة على صعيد المقصورة الداخلية، لتتكامل هذه المكونات مع خطوط خلفية ذات بنية عريضة، تبرز بوضوح مع تصميم مركب للمصابيح التي تتصل في ما بينها بشريط أفقي.