«بي 5».. نسخة محسّنة من الفئة الخامسة لـ «بي إم دبليو» بقوة 621 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

عرضت «شركة ألبينا الألمانية»، طرازاً جديداً من مركبتها «بي 5» B5 بنسختي الـ«سيدان»، والـ«كومبي» ــ صالون، والتي تعتمد على الطراز الأساسي من الفئة الخامسة لـ«بي إم دبليو»، مع خصائص محرك تتيح لها إنتاج قوة 621 حصاناً.

وأوضحت الشركة أن مركبتها الجديدة تمتاز بمعدلات أداء أقوى من تلك الموجودة في الفئة الخامسة من «بي إم دبليو»، ومجموعة تعليق محسنة، وتجهيزات موسعة، وفتحات تهوية أكبر في المقدمة ذات تصميم جديد، والتي ساعدت على تحسين تدفق هواء التبريد لنظام الدفع، فضلاً عن خطوط خلفية أكثر «عدائية»، مع مجموعة مخارج عادم رياضية الشكل والتصميم. ومنحت التحسينات التي أدخلت على محرك السيارة المكون من ثماني أسطوانات سعة 4.4 لترات، عزماً أقصى يصل إلى 800 نيوتن/‏‏‏متر، ليتكامل مع قوة المحرك في منح السيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.4 ثوانٍ في نسخة الـ«سيدان»، مقابل 3.6 ثوانٍ في نسخة الـ«كومبي»، مع إمكانية بلوغ سرعة قصوى تراوح بين 322 و330 كيلومتراً في الساعة. وتتوافر السيارة بلوني «ميتاليك» المميزين لـ«ألبينا»: الأزرق والأخضر، في حين تزخر المقصورة الداخلية بالعديد من العناصر التي تمزج بين طابعي الفخامة والمكونات الرياضية، تبرز مع مقود رياضي ومقاعد مكسوة بالجلد، ونظام صوتي وملاحة، إضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة.