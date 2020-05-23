«نيسان» تقدم «كيكس 2021» بتحسينات في المقصورة ونطاق القوة

المصدر: إعداد : جوني جبور

قدمت شركة «نيسان» اليابانية طراز عام 2021، من مركبتها الـ«كروس أوفر» المدمجة «كيكس»، والذي جاء بتصميم جديد للهيكل الخارجي، وتحسينات طالت المقصورة الداخلية ونطاق القوة.

وحصلت المركبة الجديدة على شبك أمامي أعيد تصميمه بالكامل، يحمل هوية «V-Motion» التي ترمز إلى طرز «نيسان» الحديثة، فيما جاءت المصابيح الأمامية بتقنية «LED» بشكل أرفع مقارنة بالطراز السابق، لتواصل جملة التعديلات طريقها نحو المصدين الأمامي والخلفي، اللذين جاءا أكبر حجماً، إضافة إلى سقف بزاوية ميلان أكثر انسيابية من قبل.

وقدمت «نيسان» للمقصورة الداخلية شاشة تعمل باللمس قياس ثماني بوصات، ومقاعد جلدية وعجلة قيادة معاد تصميمها بالكامل تعزز المظهر الرياضي للسيارة.

وللمرة الأولى، جاءت «كيكس» بتقنية «e-Power»، التي تشمل محركاً مكوناً من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي يستمد طاقته من بطارية سعة 1.57 كيلووات، تتم إعادة شحنها تلقائياً من خلال عمل محرك الوقود الاحتراقي، لتنتج وحدة الطاقة مجتمعة نطاق قوة يصل إلى 127 حصاناً.

ويمتاز طراز 2021 بتقنية دواسة الوقود، التي تسمح للسائق بالانطلاق بالسيارة وزيادة تسارعها عبر الضغط بقوة على الدواسة، تقابلها إمكانية إبطاء تسارع السيارة وإيقافها، عبر رفع القدم عن دواسة الوقود.