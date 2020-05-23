ألبينا» الألمانية تكشف عن مركبتها XB7.. بقوة 612 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «ألبينا» الألمانية، أخيراً، عن سيارتها الجديدة «XB7» الخاصة بعام 2021، والمنتمية إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تعد نسخة معدلة من طراز «BMW X7» مع جملة تعديلات خارجية وداخلية، إضافة إلى توسيع نطاق أداء المحرك ورفع قوته لتصل إلى 612 حصاناً، و800 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى. وتستمد «XB7» نطاق قوتها من محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 4.4 لترات، معزز بشاحن «توربو» مزدوج، يضمن للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر/‏الساعة في غضون أربع ثوانٍ، فضلاً عن بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 290 كيلومتراً في الساعة، على أن يتم توجيه القوة التي ينتجها المحرك إلى نظام «xDrive» القياسي، من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي نوع «ZF»، مكون من ثماني سرعات. وتضمنت جملة التعديلات الخارجية، التي أدخلتها «ألبينا» على طرازها الجديد، مداخل هواء أكبر تضمن تبريداً أمثل للمحرك، ومصداً خلفياً تمت إعادة تصميمه، يتكون من نظام عادم محسن ومتكيف من «B7»، مع أطراف مزدوجة تحيط بالزعانف العمودية، إضافة إلى توفير خيارات عدة من العجلات، بداية من عجلات قياس 21 بوصة، تضم إطارات من قياس (285/‏‏45 آر 21)، وصولاً إلى خيار عجلات الأداء الرياضي من قياس 23 بوصة، المزودة بإطارات أمامية من قياس (285/‏‏35 زد آر 23)، وخلفية من قياس (325/‏‏30 زد آر 23).

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