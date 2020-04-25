«هيونداي» تزوّد النسخة الرياضية «فولستر إن» بناقل حركة مزدوج القابض

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت «شركة هيونداي الكورية» عن النسخة الرياضية «إن» من طراز سيارتها الهاتشباك «فولستر» الخاص بعام 2020، والتي جاءت مزودة بخيار ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع «DCT»، مكون من ثماني سرعات، يتم تقديمه جنباً إلى جنب مع خيار ناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ينتج قوة 275 حصاناً، على أن يتم طرحها بدايةً من السوق الكورية نهاية أبريل الجاري، ثم الأسواق العالمية.

ويأتي ناقل الحركة مزدوج القابض الجديد مع مجموعة مميزات قدمتها «هيونداي» لطرازها «فولستر إن»، يبرز منها وضعية نمط القيادة (NGS)، أو ما يطلق عليها (N Grin Shift)، والتي تتولى مهام زيادة عزم الدوران بنسبة 7% لترتفع من 352 إلى 377 نيوتن/‏‏متر، وذلك عن طريق السماح بزيادة نسب الشحن التوربيني في المحرك، وكذلك زيادة زمن استجابة تغيير التروس (سرعات ناقل الحركة) لمدة 20 ثانية.

كما تتضمن أنماط القيادة الأخرى المرتبطة بناقل الحركة الجديد كلاً من وضعيتي (NPS) و(NTS)، بحيث تنشط الأولى تلقائياً عند الضغط بقوة بنسبة أكثر من 90% من دواسة الوقود، وتتيح هذه الوضعية توفير وقت مثالي للانتقال بين ترس وآخر (سرعة وأخرى في ناقل الحركة)، وبالتالي توفير أقصى قوة ممكن من العزم إلى العجلات.

فيما يقترن تفعيل الوضعية الثانية (NTS) بظروف الطريق المثالية، على أن تتولى تفعيل القيادة الديناميكية، وبالتالي تحديد الترس المناسب، ووقت النقل بين ترس وآخر، بما يضمن للسيارة الحصول على ثبات أكبر من دون المساومة على القوة والعزم المستخلصين من المحرك. وزودت «هيونداي» سيارتها الجديدة بنظام معلومات ترفيهي يتصل إلى شاشة عرض قياس ثماني بوصات، تتضمن نظاماً صوتياً من نوع «جي بي إل»، وأنظمة سلامة، وتقنيات (Smart sense)، مع نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، وتنبيه السائق، إضافة إلى نظام المساعدة لتتبع المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء في المرايا الجانبية، والتحذير من الاصطدام الخلفي خلال حركة المرور.

كسوة رياضية

وفرت «شركة هيونداي الكورية الجنوبية»، وبشكل اختياري، إمكانية الحصول على مقاعد رياضية من نوع (N Light Sport)، تأتي مكسوة بجلد «ألكانتارا»، ذات بنية جانبية مرتفعة تعزز من ثبات السائق والركاب، إضافة إلى كونها أخف وزناً بمقدار كيلوغرامين مقارنة بالمقاعد القياسية، كما حصلت المقصورة على تطعيمات من مادة «الكروم».

johni_jabbour@yahoo.com