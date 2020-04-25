«مرسيدس» تُطلق الجيل الثاني من سيارتها «GLA»

المصدر: إعداد : جوني جبور

أطلقت «شركة مرسيدس الألمانية» الجيل الثاني من سيارتها «GLA»، المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «إس يو في»، بسعر يبدأ من 37 ألفاً و271 يورو (148.6 ألف درهم).

وأوضحت الشركة أن سيارة الجيل الثاني من «GLA» تأتي بأبعاد خارجية أكبر من سابقتها، بعد أن ازداد طول قاعدة العجلات بها نحو ثلاثة سنتيمترات، كما ازداد ارتفاعها نحو 10 سنتيمترات، ما منح السيارة المزيد من الرحابة والمساحة المخصصة للرأس والركبة في المقاعد الخلفية، إضافة إلى زيادة سعة حيز الأمتعة والتخزين ليصل إلى 435 لتراً.

كما حصلت السيارة الجديدة على خدمات نظام التشغيل «MBUX» الذي يعتمد مفهوم التحكم بأنظمة السيارة من خلال الأوامر الصوتية، واللمس، والحركات الإيمائية.

وأشارت «مرسيدس» إلى توافر العديد من الخيارات على صعيد أنظمة الدفع والمحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 163 و421 حصاناً، ما يتيح للسيارة الانطلاق بسرعة قصوى تراوح بين 190 و240 كيلومتراً في الساعة، في حين يراوح معدل استهلاك الوقود بين 4.6 و7.1 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.

كما أضافت «مرسيدس» خيار المحرك الهجين «Plug-in»، وذلك في النسخة «GLA 250E»، التي تتيح البطارية الكهربائية فيها مدى سير يبلغ 70 كيلومتراً.