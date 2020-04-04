«بي إم دبليو إكس 5» تحصل على نسخة هيدروجينية بقوة 374 حصاناً

المصدر: إعداد : جوني جبور

أطلقت «شركة بي إم دبليو الألمانية» نسخة تجريبية من سيارتها «إكس 5» التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، وبمحرك ينتج قوة 374 حصاناً.

وأوضحت الشركة أن نسختها الاختبارية المتوقع الكشف عنها رسمياً بحلول عام 2022، تستند إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية المطورة حديثاً المشتركة مع طراز «إي إكس 3» من «بي إم دبليو»، والتي تعمل مع نظام خلايا الوقود الهيدروجيني الذي يتيح بدوره تفاعلاً كيميائياً بين الهيدروجين والأوكسجين من الهواء المحيط، لتنتج وحدة الطاقة مجتمعة قوة 374 حصاناً، مع نسبة انبعاثات صفرية للغازات الضارة الصادرة عن العادم، والتي تقتصر على بخار الماء فقط.

وتستمد الخلايا الكهربائية الهيدروجينية طاقتها من خزاني وقود، يمكن تعبئتهما بستة كيلوغرامات من الهيدروجين في مدة لا تتعدى أربع دقائق، والمماثلة من حيث المدة لتلك التي يحتاجها ملء خزان الوقود في السيارات المزودة بمحركات الوقود الاحتراقي، سواء الديزل أو البنزين.

وتعد «إكس 5» الهيدروجينية، مشروعاً مشتركاً بين شركتي «تويوتا» و«بي إم دبليو»، ويهدف إلى تطوير أنظمة محركات كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وذلك في ظل الخبرات الواسعة التي تمتلكها «تويوتا»، والتي قادتها منذ عام 2014 إلى إنتاج جيلين من الطراز: «تويوتا ميراي» المنتمي إلى فئة «السيدان» الصديقة للبيئة.