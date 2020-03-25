"نيسان" تعلّق عملياتها في إفريقيا والشرق الأوسط والهند جراء تفشي "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلنت "نيسان"، في بيان لها، تعليقها المؤقت، للإنتاج في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند نتيجةً لاستمرار تفشي فيروس "كورونا كوفيد-19".



وأوضحت الصانعة اليابانية للسيارات، أن قرارها جاء بالاستناد إلى نصائح وتوجيهات الحكومات الوطنية المعنية، وان القرار اتخذ حفاظاً على صحة الموظفين والعملاء والمجتمعات.



وحددت "نيسان" الإجراءات المتخذة في قرارها، بدايةً من إيقاف الإنتاج في مصنع تحالف (رينو-نيسان-إنديا إلاينس برايفت ليمتد) في الهند، بدايةً من 23 مارس الجاري وحتى أشعارٍ آخر، على أن يستمر عدد محدود من الموظفين في إجراء أعمال الصيانة الأساسية، كما تم تعليق الإنتاج أيضاً في مصنع "روسلين" التابع لنيسان في بريتوريا في جنوب إفريقيا، وإيقاف المنشأة عن العمل ابتداءً من الخميس 26 مارس وحتى إشعار آخر.



كما طال القرار، إيقاف العمل مؤقتاً في منشأة "نيسان" في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة بمصر، اعتباراً من غدٍ الخميس، ولمدة أسبوعين كإجراء وقائي احترازي.



واعتمدت "نيسان" في قرارها، تفعيل العمل عن بعد، بما يضم حماية الموظفين، ضمن إطار الجهود الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس وتأثيره والحد منه، في ظل إيلاء "نيسان" الأولوية لسلامة موظفيها وشركائها وعملائها، والالتزام بجميع البروتوكولات الحكومية في المنطقة.