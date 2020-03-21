«هيونداي» تكشف رسمياً عن الجيل الثامن من سيارتها «إلنترا»

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت «هيونداي» عن الجيل الثامن الجديد كلياً من سيارتها «إلنترا»، وذلك كطراز خاص بعام 2021، حصل على جملة تغييرات كبيرة في التصميم، أسهمت في إكسابه لمسات رياضية ممزوجة بطابع عصري.

ويحمل الجيل الجديد من «إلنترا» النهج ذاته من حيث لغة «هيونداي» التصميمية الجديدة التي تدعى «الرياضية الحسية» والتي سبق أن قدمت العام الماضي في الجيل الأحدث من سيارة «هيونداي سوناتا»، التي ترتكز بحصول السيارة على أبعاد خارجية أكبر، وسقف منخفض، مع أجزاء أمامية ذات بعد بصري كبير الحجم تبرز بوضوح عبر شبكها العريض، بالإضافة إلى خطوط خلفية مدمجة ذات بعد بصري يمزج بين الحداثة ومفهوم تعزيز عوامل الايروديناميكية الهوائية، والتي اقترنت مع مقصورة باتت أكثر رحابة، ومزودة بتقنيات أكثر تطوراً.

وقدمت «هيونداي» لسيارتها، خيارات عديدة من باقة المحركات، تراوح سعاتها بين 1.6 ولترين، وبنطاق قوة يصل في أقصاه إلى 149 حصاناً، بالإضافة إلى خيار المحرك الهجين المكون من محرك وقود احتراقي بسعة 1.6 لتر، الذي تتضافر جهوده مع محرك كهربائي، ينتجان معاً قوة 141 حصاناً، و265 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.

وجاءت سيارة الجيل الثامن، مع معايير المستوى الثاني من القيادة الذاتية، بجانب أنظمة سلامة متطورة مثل نظام تجنب التصادمين الأمامي والخلفي، وشاشة لرصد النقاط العمياء، ومساعدة متابعة المسار، ومراقبة الرؤية المحيطية، ومساعد الركن الذاتي عن بُعد.