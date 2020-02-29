«فولكس واغن طوارق آر» الهجينة تنطلق بقوة 469 حصاناً

المصدر: إعداد: جوني جبور

تشهد منصات معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي يقام في سويسرا الأسبوع المقبل، الإطلاق العالمي لسيارة «فولكس واغن طوارق آر» الهجنية، التي تستند إلى محرك وقود احتراقي مكون من ست أسطوانات، بسعة ثلاثة لترات، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي، وينتجان معاً إجمالي قوة يصل إلى 469 حصاناً، تضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون خمس ثوانٍ.

وينتج محرك الوقود الاحتراقي منفصلاً قوة تبلغ 335 حصاناً، لتتكامل هذه القوة مع 134 حصاناً إضافية ينتجها المحرك الكهربائي، ما يمنح السيارة الحصول على نطاق عزم إجمالي يبلغ 700 نيوتن/‏‏متر، ما يعني أن النسخة الهجينة تأتي بنطاق قوة أكبر بنحو 40 حصاناً عن النسخة الأقوى في «طوارق» التي تستند الى محركات الأسطوانات الثماني بسعة الأربعة لترات، والعاملة بتقنية «تي دي آي».

ويستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطارية «ليثيوم أيون» تضمن للسيارة نطاق سير بالاعتماد حصراً على الطاقة الكهربائية النظيفة يصل إلى 48 كيلومتراً، ولسرعات تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة.

وتتصل وحدة الطاقة الهجينة بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات، يتولى نقل القوة إلى نظام الدفع الرباعي الذي يتولى توزيع قوى العزم بين المحورين الأمامي والخلفي بحسب الحاجة.

johni_jabbour@yahoo.com