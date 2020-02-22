«مرسيدس» تكشف عن «AMG GLE 63» لعام 2021

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «مرسيدس» الألمانية، عن الجيل الجديد من سيارتها «AMG GLE 63» الكوبيه، وذلك كطراز خاص بعام 2021، على أن يتم الكشف الرسمي عنه ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يقام الشهر المقبل. وجاءت سيارة الجيل الجديد ضمن فئتي «GLE 63»،

و«GLE 63 S»، على أن تستند الفئة الأولى الى سواعد محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة الأربعة لترات والمعزز بالتوربو، ما يتيح إنتاج قوة 563 حصاناً، و750 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، على أن ترتفع قوة المحرك في الفئة الثانية إلى 603 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن/‏‏متر، وليقترن كلا المحركين بمولد كهربائي يتيح قوة إضافية تصل إلى 21 حصاناً، و250 نيوتن/‏‏متر من العزم. ويضمن نطاق القوة للنسخة القياسية، الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون أربع ثوانٍ، على أن تصل النسخة «GLE 63 S» إلى السرعة ذاتها في غضون 3.8 ثوانٍ.

وحظيت السيارة بخطوط خارجية جريئة مختلفة عن سابقتها، مع حصول السيارة على مصابيح أمامية جديدة وخيارين من العجلات بين 21 و22 بوصة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الحزمة الليلية لـ«AMG» التي تتضمن نوافذ مظللة ولمسات سوداء مصقولة في أنحاء مختلفة من الهيكل.