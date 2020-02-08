«هامر» تنتج سيارة كهربائية بقوة 1000 حصان

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة «هامر» عن الصورة الأولية، لسيارتها المقبلة، التي ستعوّل على نطاق الطاقة الكهربائية النظيفة، وتتيح محركاتها انتاج قوة 1000 حصان، والتي سيتم الكشف رسمياً عنها في شهر مايو المقبل.

وجاء إعلان «هامر» عن سيارتها الكهربائية الجديدة، بمثابة خطوة أولى منذ اتخاذ قرار العودة بشكل رسمي إلى خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية، في مصنع «هامتريك» للتجميع الخاص بشركة «جنرال موتورز» في ولاية ميتشيغان، وذلك بعد سنوات من انتقال ملكية «هامر» لشركة «سيشوان تنغزونغ» الصينية.

وأوضحت «هامر» أن نطاق قوة العزم الذي تنتجه المحركات الكهربائية الثلاثة في السيارة الجديدة والبالغ 15 ألفاً و592 نيوتن/‏‏‏متر، سيضمن للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ. وتسعى «هامر» عبر سيارتها المنتمية لفئة الشاحنات الرياضية الصديقة للبيئة، إلى مزاحمة «تسلا» الأميركية التي كشفت في نوفمبر الماضي، عن سيارتها «سايبر تراك»، التي تعول في استخلاص قوتها على ثلاثة محركات كهربائية، تؤهلها للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر، في 2.9 ثانية، مع مدى سير للبطارية الكهربائية يراوح بين 402، و805 كيلومترات، وذلك وفقاً لخيارين من سعة البطارية.