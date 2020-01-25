«كاديلاك سي تي 6» لعام 2020 سيارة أميركية بتصميم جريء

المصدر: إعداد: جوني جبور

تتمتع «كاديلاك سي تي 6» الخاصة بطراز عام 2020 بلغة تصميمية جريئة جديدة، مستوحاة من طراز «إسكالا» النموذجي، وتم الاعتماد فيه على استراتيجية «Y» الخاصة من «كاديلاك»، الكفيلة بالارتقاء بمستوى التجهيزات، والتركيز على عاملي الفخامة ومزايا الأداء الرياضي، جنباً إلى جنب مع حصول السيارة على العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة التي من سبيلها تعزيز راحة الركوب، ومنح السائق مزيداً من التحكم والسيطرة في شتى الظروف المناخية.

ورغم احتفاظ «سي تي 6» لعام 2020 بميزة الإنارة العمودية البارزة التي تتضمن عناصر أفقية شاملة عالية الإنارة، إلا أن «كاديلاك» قدمت لسياراتها مزيداً من لمسات الفخامة المقترنة بعناصر القوة، وتبرز بوضوح في كل من خطوط المقدمة والخلفية. كما عملت الصانعة الأميركية على تعزيز الأداء في باقة المحركات، بما يضمن الحصول على مزيد من العزم، مع خفض في معدلات استهلاك الوقود، وذلك من خلال تمتع المحرك بنظام الإدارة الفعالة للوقود (Active Fuel Management) الذي يقوم بشكل مؤقّت بإيقاف عمل اثنتين من أسطوانات المحرّك في ظروف القيادة الخفيفة، ما يعزز كفاءة استهلاك الوقود، وهو ذات النظام الذي يتولى تفعيل كامل عمل الأسطوانات عند حاجة السائق إلى نطاق القوة الكاملة. ويتكامل عمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من 10 سرعات، يؤدي نطاق عمل واسع في تغيير نسب الحركة، ويسهم في خفض سرعة دوران المحرك على الطرق السريعة، ما يعزز مستويات الراحة والفعالية في الأداء.

وتترجم رشاقة «سي تي 6» في طراز 2020، عبر هيكل متقدم يوفر تجربة تفاعلية، المقترنة بجودة القيادة والسيطرة والعزل، إذ يمتاز تصميم الهيكل بكونه ضمن الأكثر تطوراً في قطاع السيارات، من خلال هندسة مركزة من الألمنيوم، مكونة من 11 مادة مختلفة.

باقة الهيكل الفعالة

واصلت «كاديلاك» مساعيها في طراز 2020، بهدف تقديم تجربة ركوب متوازنة وعالية الاستجابة، وذلك بفضل باقة الهيكل (Active Chassis Package) الاختيارية التي تتولى مراقبة العجلات الأربع بشكل مستقل، بما يضمن تعديل نظام التعليق على كل عجلة بصورة منفردة، ووفق الحاجة، في غضون أجزاء من الثانية.

johni_jabbour@yahoo.com

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