«فولكس فاغن» تطلق الجيل الثامن من «غولف» مطلع 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد شركة «فولكس فاغن» الألمانية لإطلاق الجيل الثامن من سيارتها «غولف» مطلع عام 2020، والتي حظيت بجملة من التعديلات، طالت الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

وأوضحت «فولكس فاغن» أن سيارتها ستحظى بتغييرات طفيفة على صعيد المقدمة، بجانب حصول السيارة على كشافات «LED» وخطوط تصميم أكثر وضوحاً وقوة بما يتماشى مع البنية الرياضية التي تتمتع بها السيارة، يدعمها توفير خمسة خيارات من المحركات، ثلاثة تعمل بالطاقة الهجينة، تغطي نطاق قوة يراوح بين 90 و300 حصان.

وطغى ظهور الشاشات الرقمية على التعديلات التي أدخلت في المقصورة الداخلية، بداية من شاشة خلف المقود، وأخرى كبيرة بجانبها على امتداد الحيز الوسطي للوح القيادة، ليتم من خلال هاتين الشاشتين استبدال الأزرار والمفاتيح بحقول استشعار، أو بما يعرف بعملية التحكم عبر تمرير أصبع اليد على الشاشة، أو من خلال الحركات الإيمائية لليدين والتحكم بالأوامر الصوتية بصورة موسعة.