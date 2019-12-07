«لكزس» تدخل عصر السيارات الكهربائية مع «UX 300e»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حرصت شركة «لكزس» على استثمار وجودها في معرض «غوانزو» للسيارات، بالكشف عن أولى سيارتها الكهربائية «UX 300e»، وجاءت مماثلة من حيث المظهر ولحد كبير للنسخة القياسية من هذه الفئة «UX» المنتمية لطرز الكروس أوفر المدمجة.

وتمتاز «UX 300e» الكهربائية مقارنة بالنسخة القياسية العاملة على محركات الوقود الاحتراقي، من خلال المصد الأمامي، بأنها تسهم في تحسين مستويات الانسيابية الهوائية. وتأتي السيارة بوزن إجمالي يصل إلى 1900 كيلوغرام، بجانب حصولها على هندسة نظام تعليق يتماشى مع الوزن الاضافي، وتعول السيارة في مد محركاتها الكهربائية بالطاقة على بطارية، تضمن مدى سير حتى 400 كيلومتر في الشحن الواحد.