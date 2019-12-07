«هوندا» تُطلق الجيل الخامس من سيارتها «سيتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «هوندا» عن الصور والبيانات الأولية للجيل الخامس من سيارتها السيدان الصغيرة الحجم «سيتي»، التي تنافس في فئة تضم بجوارها طرز بحجم «كيا ريو»، و«هيونداي إكسنت»، و«تويوتا يارس». وجاءت «سيتي» بأبعاد خارجية أكبر من سابقتها، بعد أن زاد الطول الإجمالي للسيارة بنحو 113 ملليمتراً، ليصبح الطول الجديد 4553 ملليمتراً، بجانب حصول الطراز الجديد على ارتفاع أقل بنحو 10 ملليمترات (1467 ملليمتراً)، ما أسهم في خفض مركز جاذبية السيارة، وبالتالي تحسين ثباتها على الطرق السريعة وعند دخول المنعطفات.

وحصلت السيارة على تصميم خارجي مستمد من طراز «هوندا سيفيك»، بملامح أكثر عصرية.

وتستند السيارة الى محرك مكون من ثلاث أسطوانات بسعة اللتر الواحد، والمعزز بالتوربو، يضمن إنتاج قوة 120 حصاناً، و173 نيوتن/‏‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى.