بالفيديو.. باترول 2020 تجذب رواد معرض دبي للسيارات

المصدر: فراس النعسان - دبي

يتسم الطراز الجديد من "نيسان باترول 2020" بتصميمه اللافت والكثير من مزايا الفخامة، إلى جانب تزويده بأحدث تقنيات "نيسان" للتنقل الذكي، في الوقت الذي حافظ فيه على قوته الفائقة وقدراته الاستثنائية وأدائه المتميز على الطرق المعبدة والخارجية، ليواصل حجز مكانته المرموقة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات بالحجم الكامل.

وتأتي نيسان باترول الجديدة بعد ست سنوات من إطلاق آخر نسخة لها في العام 2014، من خلال تغييرات عدة طالت هذا الطراز، مثل شبك الـ "في موشين" بتصميمه الجديد الخاص بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في حين تسهم مصابيح "ليد" الأمامية الجديدة على شكل السهم مع الشبكة في إبراز مقدمة السيارة وزواياها الجذابة.

نيسان باترول الجديدة "بطل الدروب" تطرح للمرة الأولى عالمياً في الشرق الأوسط pic.twitter.com/qn9nbfcKVI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 14, 2019

ومن الجهة الخلفية، تتخذ المصابيح شكل سهم يندمج بسلاسة مع لوحة الكروم الكبيرة ومصابيح الانعطاف الخلفية المتسلسلة التي تظهر لأول مرة على هذا الطراز.

السيارة تكشف عن كم هائل من التحسينات التي أدخلتها "نيسان" على الهيكل والمواصفات الميكانيكية، مع إضافة العديد من الأنظمة التكنولوجية المتطورة، إلى جانب الخدمات القيمة التي تلتزم العربية للسيارات بتقديمها لمالكي السيارة، ستواصل "نيسان باترول" تعزيز تراثها في المنطقة، لتظل الخيار الأول لعشاق هذه الفئة من السيارات.

وتشمل الوحدة المركزية في المقصورة الداخلية شاشتي عرض معززتين بوظيفتي "كار بلاي" من "أبل" و "أندرويد أوتو"، لضمان بقاء السائق متصلاً مع شبكة الإنترنت، والاستفادة من هواتفهم المحمولة. وتم تزويد المقصورة بمقاعد مريحة من الجلد الفاخر، وأدخلت تعديلات على المقود المطرز يدويًا، كما يوجد فيها نظام للتحكم بالحرارة في كافة أرجاء المقصورة، مع نظام للتبريد وتوزيع الهواء. ويمكن للسائق والركاب الاستمتاع بدرجة عالية من الهدوء في الداخل بفضل الخصائص المتطورة التي تحد من الضجيج والاهتزاز.

تقنيات ذكية

وتحتوي "نيسان باترول 2020" على مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة إلى جانب تقنيات نيسان للتنقل الذكي، بما في ذلك نظام الفرامل في الظروف الطارئة القادر على استشعار حركة المشاة، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي. وزود الطراز بأقوى محركين في الفئة، أحدهما من 6 أسطوانات سعته 4 لترات قادر على توليد 275 حصانًا ميكانيًا وبعزم دوران قدره 394 نيوتن متر، والآخر من 8 أسطوانات تبلغ سعته 5.6 لتر، ويولد 400 حصانًا بعزم دوران مقداره 560 نيوتن متر.

ويتيح نظام الدفع الرباعي الذكي للسائق الانتقال بين أنماط القيادة المختلفة التي تتلاءم مع الطرقات المعبدة والوعرة، في حين يوفر نظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل الذي زودت بها طرازات "في 8"، تجربة قيادة مريحة أكثر، خاصة مع وجود نظام التعليق المعزز للحد من الارتجاج.



