«بورشه» تطرح «باناميرا 2020» احتفالاً بالذكرى العاشرة

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

احتفلت «بورشه» بالذكرى العاشرة لولادة سيارتها «باناميرا»، عبر إطلاقها لإصدار خاص من طراز عام 2020، حمل اسم «باناميرا 10»، وجاء بطلاء أسود مصقول وعجلات ذات تصميم رياضي وكبيرة الحجم من قياس 21 بوصة، بالإضافة إلى تزويد السيارة بشعارات الاحتفالية. كما حصل الإصدار الخاص بالذكرى العاشرة وبشكل قياسي على العديد من مزايا الراحة والسلامة، مثل نظام المساعدة على الوقوف وكاميرا الرؤية المحيطة، والمصابيح الأمامية «ماتريكس» العاملة بتقنية «LED» المضيئة، ونظام المساعدة على البقاء في حارة السير.

وبالصورة ذاتها، قدمت شركة «بورشه» لمقصورة نسختها الاحتفالية «باناميرا 10» العديد من المزايا القياسية، مثل الحصول على مقاعد مريحة بـ14 وضعية مختلفة، ونظام صوتي فاخر من طراز «BOSE»، ونظام تعليق هوائي متطور.

وتستند النسخة الاحتفالية إلى محرك سداسي الأسطوانات بسعة الثلاثة لترات والمعزز بالتيربو، الذي يضمن إنتاج قوة 330 حصاناً، كما قدمت «بورشه» لعملائها إمكانية الحصول على إصدار النسخة العاشرة ضمن باقة وحدة الطاقة الهجينة «باناميرا E4 هايبرد» القادرة على إنتاج قوة 457 حصاناً. وأشارت إلى أن تسليم أول طلباتها سيتم في الربع الأول من عام 2020 وبأسعار تراوح بين 103.3 آلاف و116.9 ألف دولار (379.4 ألفاً و429.4 ألف درهم).