«لامبورغيني» تدشن حقبة السيارة الهجينة مع طراز «سيان»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

دشنت شركة «لامبورغيني» الإيطالية حقبة إنتاج السيارات الهجينة، وذلك بالكشف عن البيانات الأولية من سيارتها «سيان» التي ستعرض للمرة الأولى عالمياً خلال مشاركتها الأسبوع المقبل في «معرض فرانكفورت الدولي للسيارات».

وتعد «سيان» الهجينة بمثابة النسخة المطورة عن طراز «أفنتادور»، مع الاعتماد على محرك كهربائي بقوة 34 حصاناً، يستمد طاقته من ثلاثة مكثفات باستطاعة إجمالية تصل إلى 48 فولتاً، وتتضافر جهوده مع محرك وقود احتراقي مكون من 12 أسطوانة بسعة 6.6 لترات، ينتجان معاً إجمالي قوة تصل إلى 808 أحصنة. كما تمتاز «سيان» بكونها السيارة الأولى عالمياً ضمن فئة «الهجينة» التي تستخدم المكثفات الفائقة لتخزين الطاقة الكهربائية، عوضاً عن بطارية «ليثيوم أيون»، ما يسمح بتخزين ثلاثة أضعاف الطاقة، إضافة إلى وزن أخف بمقدار الثلث، وذلك بعدما ثبتت «لامبورغيني» المكثفات بين حيزي المحرك والمقصورة، وبالتالي القدرة على ضمان توزيع أفضل للوزن.

ويضمن نطاق القوة الهجينة لـ«سيان»، الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.8 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 350 كيلومتراً في الساعة.