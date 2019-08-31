«بيجو 3008 جي تي هايبرد4» تنطلق بقوة 300 حصان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية، أخيراً، عن البيانات الفنية لطراز عام 2020، من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات الهجينة «3008 جي تي هايبرد4»، التي تنطلق بقوة 300 حصان، وتكتفي بمعدلات استهلاك وقود تصل إلى 1.3 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، تقف عند أعتاب 29 غراماً في الكيلومتر الواحد.

وأوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة، التي سيتم الكشف عنها رسمياً، منتصف الشهر المقبل، تستند في استخلاص قوتها إلى محرك وقود احتراقي بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 200 حصان، تتضافر جهوده مع محركين كهربائيين موجودين على المحورين الأمامي والخلفي للعجلات، ينتجان معاً قوة 100 حصان، على أن يتم نقل القوة المحركة إلى نظام دفع رباعي دائم.

وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطارية كهربائية بقوة 13.2 كيلووات، تضمن نطاق سير حتى مسافة 59 كيلومتراً، بالاعتماد فقط على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشارت «بيجو» إلى أن تحقيق معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون عند 29 غراماً للكيلومتر الواحد، تعد الأقل عالمياً في فئة السيارات الهجينة، خصوصاً أن هذه المعدلات لم تأتِ على حساب كفاءة الأداء، مع قدرة السيارة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 5.6 ثوانٍ.