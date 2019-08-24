«مرسيدس» توسّع نطاق مركباتها الهجينة مع «A» و«B» المدمجتين

المصدر: شتوتغارت - د.ب.أ

أعلنت شركة «مرسيدس» أنها ستقدم نسخاً هجينة «Plug-in» من سيارتيها للفئتين المدمجتين «A» و«B»، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض فرانكفورت الدولي المقام في الفترة بين 12 وحتى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن جميع طرز الفئتين «A» و«B» اللتين تحملان مسمى «e250»، ستعتمد على نظام دفع يتآلف من محرك يعمل على وقود البنزين بسعة 1.3 لتر، ينتج قوة 118 حصاناً، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي بقوة 100 حصان يستمد طاقته من بطارية بسعة 15.6 كيلوواط في الساعة، لتسمح القوة الإجمالية لنظام وحدة الطاقة الهجينة البالغة 218 حصاناً، في جعل السيارات المدمجة من هاتين الفئتين قادرة على بلوغ سرعة قصوى، تصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة، مع إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة 75 كيلومتراً. ويسهم ذلك في جعل معدلات استهلاك الوقود تراوح بين 1.4 و1.6 لتر لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.

وبحسب «مرسيدس»، يبدأ سعر طراز الفئة «A» الهجين خماسي الأبواب من 36.9 ألف يورو (150.2 ألف درهم)، مقارنة بـ36.7 ألف يورو (149.7 ألف درهم) كسعر مبدئي لطراز الفئة «B» لهجين.