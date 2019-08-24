«ماكلارين» تكشف عن نسخة «MSO» من طرازها «جي تي»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «ماكلارين» لصناعة السيارات الرياضية النقاب، أخيراً، عن الإصدار «إم إس أو»، MSO، من سيارتها السوبر رياضية «جي تي»، وذلك كطراز خاص بعام 2020، وتعد بمثابة سيارة سوبر رياضية على صعيدي مكونات الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

وحرصت الشركة البريطانية على تقديم طرازها الخاص «ماكلارين جي تي MSO»، خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان «بيبل بيتش كونكورس ديليغانس» في ولاية كاليفورنيا الأميركية، خصوصاً أن المهرجان بات مرتبطاً بشكل سنوي بالكشف عن أحدث الطرز السوبر رياضية، بالصورة ذاتها لتقديم شركة «بوغاتي» الفرنسية لسيارتها الجديدة «شنتوديتشي» التي يصل ثمنها إلى 8.9 ملايين دولار أميركي (32.6 مليون درهم).

ورغم احتفاظ الإصدار الخاص «جي تي MSO» على الخطوط التقليدية لطرز «ماكلارين» الحديثة، إلا أن طراز عام 2020، حصل هيكل خارجي يطغى عليه اللونان الرمادي والأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية جديدة رفيعة الحجم، ومسحوبة إلى طرفي السيارة تعمل بتقنية «LED»، كما حصلت السيارة على مصد أمامي بزوايا رياضية، وغطاء محرك طويل، وفتحات تهوية كبيرة على جانبي السيارة، تتولى مهام إدخال الهواء اللازم لتبريد المحرك في القسم الخلفي من السيارة.

بدورها، حصلت الخطوط الخلفية على مكونات رياضية ضخمة تبرز بوضوح مع الجناح الخلفي، كما زودت السيارة بمصابيح ذات حجم رفيع، وحارث سفلي يتضمن شبكة العادم المصنعة من التيتانيوم المصقول.

وواصلت المكونات الرياضية فرض نفسها في الفناء الداخلي للسيارة، وذلك مع تصميم رياضي للمقاعد المكسوة بجلود كشميرية، تتفاوت درجاتها اللونية بين الأبيض والرمادي، تمت حياكتها باستخدام خيوط «Geoform Stitching» في تصميم حياكة استوحي تشكيله من تصميم المظلة الهندسية للمتحف البريطاني.

كما حصلت كل من مساند الرأس والعتبات الجانبية على شعار «MSO»، مقارنة باعتماد «ماكلارين» على مكونات ألياف الكربون لصناعة العديد من مكونات المقصورة، وتبرز بوضوح مع ذراع ناقل الحركة والعتلات الجانبية خلف عجلة القيادة.

الأبواب المجنّحة

حافظت «ماكلارين» في إصدارها الخاص «جي تي MSO 2020» على مفهوم الأبواب المجنحة، الذي يعد بمثابة الإرث التاريخي للطرز السوبر رياضية التي أنتجتها الشركة منذ سيارتها الشهيرة «F1» في عام 1991.

johni_jabbour@yahoo.com

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