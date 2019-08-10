«ريزفاني» تكشف تفاصيل الجيل الجديد من سيارتها «تانك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ريزفاني» الأميركية التفاصيل الأولية عن الجيل الجديد من سيارتها الخارقة «تانك»، وذلك كطراز خاص بعام 2020، يحمل اسم «تانك إكس»، ويأتي مزوداً بمحرك قوي ينتج قوة تتخطى حاجز الـ1000 حصان، على أن يتم الكشف رسمياً عن السيارة الجديدة منتصف الأسبوع الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن الجيل الجديد من «تانك»، الذي سيتم البدء بتسليمه للعملاء مطلع الشتاء المقبل، يعتمد على سواعد محرك فائق الشحن، مكون من ثماني أسطوانات بسعة 6.2 لترات، ينتج قوة تزيد بنحو 160 حصاناً على سابقتها. وتروج «ريزفاني» لسيارتها «تانك إكس» بأنها من أقوى المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات، التي يمكن قيادتها على الطرق الوعرة والعادية على حد سواء، على الرغم من بنيتها الصلبة المشابهة لتلك الموجودة في السيارات العسكرية.

وأوضحت أن تحسينات عدة تم إدخالها على الجيل الجديد، ولعل من أبرزها منح السيارة نظام تعليق من نوع «Fox Racing». ورغم عدم كشف «ريزفاني» عن لائحة الأسعار، فإن مواقع أميركية، ومن أبرزها «Motor1»، حددت قائمة الأسعار بين 169 و295 ألف دولار.