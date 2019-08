● حاسبة المدى الرقمية وتطبيق Go I-PACE يعززان امتلاك سيارة I-PACE

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح امتلاك سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل أداتين تتعلقان بالاستخدام والتكاليف، وهي حاسبة المدى الرقمية الجديدة عبر الإنترنت، وتطبيق Go I-PACE.

توفر الحاسبة الرقمية الجديدة عبر الإنترنت للمستخدمين نظرة أعمق حول أثر العوامل المختلفة، مثل حجم العجلات ودرجة الحرارة وغيرها من المواصفات، على مدى السيارة الأقصى، والبالغ 470 كيلومتراً كحد أقصى، بحسب اختبار القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة (WLTP).

ومن خلال قياس الاستخدام اليومي لأي سيارة، يتيح تطبيق Go I-PACE، المتوفر لهواتف آيفون وأندرويد، لمن يفكرون بشراء سيارة I-PACE فهم كيفية ملاءمتها لأسلوب حياتهم، حيث يقوم بحساب التوفير المحتمل في النفقات، وكم سيستهلكون من شحن البطارية في كل رحلة وعدد الشحنات الكاملة التي سيحتاجونها ليغطوا إجمالي المسافات التي يقطعونها، وذلك من خلال تحليل بيانات رحلات المستخدم عبر خدمة تحديد المواقع في الهاتف الذكي.

وقال روب ماكّاي، رئيس التنقل الكهربائي في "جاكوار لاند روڤر": "عبر استخدام هذه الأدوات الرقمية، أصبح بإمكان العملاء الحاليين والمحتملين أن يعرفوا بدقة كبيرة كيف تلائم سيارة I-PACE أسلوب حياتهم، ويحصلوا على معلومات حقيقية حول كيفية تأثر مدى السيارة بمختلف الميزات".

وتُظهر البيانات التي جمعها تطبيق Go I-PACE من جاكوار أن 85% من السائقين في مختلف أنحاء أوروبا استطاعوا تغطية المسافة التي يقطعونها أسبوعياً عبر شحن السيارة بالكامل لمرتين كحد أقصى، فيما احتاج 54% شحنة واحدة فقط كل سبعة أيام.

وأظهرت بيانات أكثر من 35,000 رحلة تم تسجيلها عبر التطبيق الخاص بالهواتف الذكية أن المستخدم العادي يقود سيارته وسطياً لمسافة 216 ميلاً (347.6 كيلومتراً) أسبوعياً، وتبلغ مسافة الرحلة الواحدة وسطياً 8.4 أميال (13.5 كيلومتراً)، إضافة إلى ذلك، باستخدام الشاحن المنزلي المعتمد من جاكوار، ذي التيار المتناوب (7 كيلو واط)، يمكن الوصول من 0 إلى 80% من الشحن خلال حوالي 10 ساعات، والتي تعتبر وضعية مثالية للشحن الليلي الذي يعتمد عليه معظم سائقي السيارات الكهربائية.

وعند وصل سيارة I-PACE بالشاحن، يمكن اختيار الوقت الذي تبدأ عنده السيارة بالشحن للاستفادة من أجور الكهرباء المخفضة.

وقالت جوانا هيويت، مديرة الابتكارات الرقمية في "جاكوار لاند روڤر": "تم تصميم تطبيق Go I-PACE ليظهر كيفية استفادة السائقين من امتلاك سيارة كهربائية، وخصوصاً فهم أثر الرحلة على مدى السيارة وكم مرة سيحتاجون لشحنها. بالنظر إلى البيانات التي جمعناها حتى الآن من الواضح أن امتلاك سيارة I-PACE لا يؤدي للتوفير في النفقات فقط، ولكنه أكثر ملاءمة إلى حد كبير أيضاً".

وتحتوي سيارة I-PACE باقة من التقنيات الذكية للتحكم بالمدى، بما في ذلك نظام تكييف البطارية السابق، والذي يقوم برفع أو خفض حرارة البطارية تلقائياً عند وصل السيارة بالشاحن، وذلك لزيادة مدى السيارة إلى أقصى حد ممكن قبل بدء القيادة.