6 مزايا في سيارة "كاديلاك XT4" للعام 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشكل التكنولوجيا عاملًا أساسيًا بالنسبة للمستهلكين حين نتحدث عن تبسيط مهام القياة اليومية، ولذا استفادت "كاديلاك XT4" ، للعام 2019 من إرث العلامة التجارية الكبير في مجال التكنولوجيا لمنح السائقين والركاب تجربة قيادة سلسة ومحسنة.

وبعد التحولات الكبيرة في توجهاتها، استفادت كاديلاك من قدرات التصميم والتكنولوجيا المتطورة وأسلوبها الموثوق لجذب الأفراد ذوي التفكير المستقل.

وشارك في تطوير XT4 فريق من المصممين الشباب الذين يمثلون الجمهور المستهدف للعلامة. ولا شك في أن التصميم الخارجي المتطور لسيارة الدفع الرباعي ومقصورتها المصممة بذكاء سيجذبان المستهلكين من جيل الألفية الذين يتوقعون تصميمات جريئة مجهزة بأحدث التقنيات، مثل الميزات الست المذكورة، والمتوفرة في أول سيارة XT4 من كاديلاك.

1- تجربة مستخدم

توفر XT4 بيئة متصلة ومبتكرة تعززها واجهة المعلومات والترفيه الأكثر تطورا من كاديلاك، والتي تجسّد أحدث التجارب التي توفرها العلامة للمستخدمين. وتوفر هذه المنصة الحيوية شاشة سهلة الاستخدام تعمل باللمس قياس 8 بوصات، وتقنية تعرّف على الصوت أسرع استجابة وأفضل يمكن تحديثها بمرور الوقت لتلبية الاحتياجات المتطورة للعميل.

كما أن برنامج تجربة المستهلك المحسّن مجهّز بطرق جديدة لإدخال الأوامر، من بينها وحدة تحكم دوارة ترتقي بقدراته العملية. كما يتوفر نظام صوت يتوافق مع نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وهو مدعوم بتقنية اتصال المدى القريب NFC لسهولة الاقتران. ويضاف إلى ذلك أربعة منافذ USB وأداة شحن لاسلكية من طراز الجيل الثاني (تتوافق مع أجهزة أبل آيفون 8 وإكس).

2- التثبيت التفاعلي للسرعة

بهدف توفير مزيد من الراحة للسائقين، تتضمن تقنيات السلامة في XT4 نظام التثبيت التفاعلي للسرعة، الذي يعتبر نسخة محسنة من نظام تثبيت السرعة العادي، وهو قادر على تعديل سرعة السيارة آليًا للإبقاء على مسافة الأمان التي يختارها السائق. وتسهم هذه الميزة في تقليل حاجة السائق إلى استخدام الفرامل أو زيادة السرعة، وتضمن بأن تكون تجارب القيادة لمسافات طويلة أكثر متعة وسهولة.

3- كاميرا الرؤية الخلفية

كما تتوفر ميزة كاميرا الرؤية الخلفية المبتكرة، التي تعمل كمرآة تقليدية وشاشة عرض الفيديو لكاميرا عالية الدقة وذات نطاق عريض. وعند اختيار وضع الكاميرا، فإنها ستوفر رؤية شاملة للمنطقة خلف السيارة ومن دون عرقلة مساند الرأس وركاب المقاعد الخلفية.

4- الرؤية المحيطية

تأتي سيارة XT4 مجهزة بميزة الرؤية المحيطية، وهي تقنية أخرى هامة مساعدة للسائق توفر كاميرا برؤية كاملة بزاوية 360 درجة ستكون مفيدة في مختلف الحالات. بالإضافة إلى رؤية شاملة للسيارة من الأعلى، تمكن السائق من تفقد المقدمة والخلف والجوانب بشكل فردي لينعم براحة البال على الدوام.

5- حزمة السلامة

بوجود مجموعة من الخيارات التقنية الفريدة ضمن فئتها، فإن سيارة XT4 تضم حزمة سلامة كاملة مصممة لضمان سلامة السائق والركاب والمشاة بأقل قدر من الإلهاء. وتشمل المجموعة الكاملة من تقنيات السلامة النشطة في سيارة XT4 مزايا مثل نظام التنبيه عند الإنحراف عن المسار والمساعدة على البقاء في المسار، ومؤشر المسافة اللاحقة، وميزة الكبح لتفادي صدم المشاة، ونظام التنبيه بالسيارات العابرة من الخلف، والكبح الأمامي والخلفي، والمساعدة الأتوماتيكية. وتكتمل مجموعة تقنيات السلامة النشطة مع ما يصل إلى 8 وسائد هوائية موضوعة بعناية، بما في ذلك وسائد أمامية من مرحلتين للسائق والراكب الجانبي لحماية الركبة والجهة الأمامية والأعلى والجوانب، وستائر رأسية لجميع وضعيات الجلوس والحماية عند الإنقلاب. كما يساعد الفولاذ عالي القوة في XT4 على تخفيف الاصطدام مهما كانت شدّته.

كما تتضمن السيارة أنظمة حماية المشاة، حيث أن مكوناتها الأساسية مصممة يحيث تكون قابلة للانضغاط وامتصاص الطاقة، ويتوفر غطاء محرك محسّن من الفولاذ لتوزيع حمولة الارتطام، ونظام صادم ثاني ناعم للمساعدة في تقليل إصابات المشاة.



6- جهاز تأين الهواء

تحتوي سيارة XT4 على جهاز داخلي لتأين الهواء وظيفته توفير هواء نقي للسائق والركاب داخل السيارة. ويعمل هذا الجهاز على تنقية الهواء باستمرار ليجعله نظيفًا ومنعشًا باستمرار، ويساعد في التخلص من الملوثات الداخلية والخارجية مثل الروائح والبكتيريا والغبار وحبوب اللقاح والفيروسات، ويحسن من انتباه السائق في الوقت نفسه.