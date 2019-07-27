«إم جي» تدشن حقبة السيارات الكهربائية في فئة «SUV»

المصدر: جوني جبور - دبي

دشنت شركة «إم جي» حقبة صناعة السيارات الكهربائية المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ«SUV»، وذلك بالكشف عن سيارتها الجديدة «ZS EV».

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة «SAIC» الصينية، أن سيارتها الكهربائية لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الصغيرة الحجم، تأتي بطول إجمالي يبلغ 4.32 أمتار، وبعرض 1.8 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.62 متر.

وتعتمد «ZS EV» على سواعد محرك كهربائي، يضمن إنتاج قوة 140 حصاناً، و353 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ما يتيح للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 8.5 ثوانٍ، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 140 كيلومتراً في الساعة.

وتتولى تغذية المحرك بالتيار بطارية «ليثيوم أيون» بسعة 44.5 كيلوواط/‏‏ ساعة، على أن تضمن البطارية مدى سير للسيارة يصل إلى 262 كيلومتراً قبل أن يتم إعادة شحنها.

وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة، بتقنيات متقدمة، بداية من شاشة لمسية قياس ثماني بوصات خاصة بنظام «الملتيميديا»، مع وظيفة الملاحة، وصولاً إلى حزمة من الأنظمة المساعدة، كنظامي الحفاظ على حارة السير والتعامل مع النقاط العمياء للمرايا الجانبية، بجانب مثبت السرعة المتوائم. ووفقاً لـ«إم جي»، سيتم طرح «ZS EV» في الأسواق بسعر يبدأ من 34 ألف يورو، ما يعادل 139.7 ألف درهم.