«مانسوري» تضع بصماتها على «فيراري 812 سوبر فاست»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضعت شركة التعديلات الألمانية «مانسوري» لمساتها الخاصة على طراز «فيراري 812 سوبر فاست»، بالكشف عن نسخة معدلة من هذه السيارة حملت اسم «Stallone»، وجاءت بتعديلات لافتة على صعيدي الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، وصولاً إلى تحسينات طالت المحرك.

وتضمنت جملة التعديلات الخارجية، العديد من الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون، مثل مشتت الهواء الأمامي وحارث الهواء الخلفي، وفتحات التهوية، بالإضافة إلى غطاء المحرك والجناح الخلفي اللذين تم تصنيعهما أيضاً من عناصر الكربون. كما طالت التعديلات حيز المقصورة، مع كسوة من جلد «ألكانتارا» الفاخر، وشعارات للنسخة المعدلة موضوعة على عتبات الأبواب المضيئة، ودواسات خاصة مصنعة من الألمنيوم، وعجلة قيادة جديدة.

كما قدمت «مانسوري» تعديلات لنطاق المحرك المكون من 12 أسطوانة، بسعة 6.5 لترات، أسهمت في زيادة القوة بنحو 30 حصاناً و22 نيوتن/‏‏‏متر، مع نطاق قوة جديد يبلغ 830 حصاناً، و740 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران، الكفيلة بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية.