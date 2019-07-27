«مازدا 2» تحصل على مزيد من اللمسات العصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت شركة «مازدا» مزيداً من الملامح العصرية في جديد سيارتها «Mazda 2»، وذلك مع طراز حصل في العديد من خطوطه التصميمية على عناصر مستعارة من طراز «Mazda 3» الأكبر حجماً. وأوضحت الشركة اليابانية، أن سيارتها المدمجة الصغيرة، تأتي بتصميم جديد كلياً لشبكة المبرد، مع حصولها على عجلات مصنعة من مزيج من المعادن الخفيفة الوزن وعالية الصلابة من قياس 16 بوصة، مع توافرها بطلاء لامع، وذلك ضمن باقة من التجهيزات الاختيارية، بالإضافة إلى تزويد السيارة بمصابيح نهارية تعمل بتقنية «LED» المضيئة.

وأشارت «مازدا» إلى تمتع السيارة الجديدة بأنظمة دمج الهواتف الذكية القابلة للتعامل مع نظامي «أبل كاري بلاي»، و«أندرويد أوتو»، كما دعمت مقصورة «Mazda 2» بمواد فاخرة وبباقة من الألوان المختارة بعناية، كما حصلت السيارة على تعديلات طالت مجموعة التعليق، تسهم في توفير مزيد من الثبات على الطريق عند قيادتها بسرعات عالية، وبالتالي توفير المزيد من الراحة لركاب المقصورة.

وتعتمد «Mazda 2» الجديدة، على سواعد محرك بنزين يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بسعة 1.5 لتر، يضمن إنتاج قوة 75 حصاناً في النسخة القياسية من هذه السيارة، وارتفاع نطاق القوة إلى 115 حصاناً مع النسخة الأقوى.