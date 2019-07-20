«لينكولن» تكشف تحديثات طراز 2020 من سيارتها «نافيغيتور»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «لينكولن» الأميركية عن باقة التحديثات التي أدخلتها على طراز عام 2020، من سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات «نافيغيتور»، التي تضمنت تحسينات طالت كلاً من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية. واقتصرت التحسينات الخارجية على تعزيز الحضور القوي للسيارة، مع اعتماد «لينكولن» على ثلاثة حزم تصميمية تشتمل كل منها على تقديم لمسات خاصة، مع ربط الحزم بباقات لونية، بداية من لون خارجي أبيض بالكامل، وآخر لؤلؤي، وثالث باللون الأسود. ويتوافر طراز عام 2020، مع نظام «Co-Pilot360» الخاص من «لينكولن» بالسلامة والأمان، ويعتمد على كاميرات ورادارات تسهم في منح السائق تجربة قيادة أكثر أماناً.

كما حصلت السيارة وللمرة الأولى على تقنية «Phone As A Key» التي تتيح لمالك السيارة استخدام هاتفه الذكي للتحكم في عمليتي فتح وإغلاق السيارة، بالإضافة إلى تشغيل وإطفاء المحرك.