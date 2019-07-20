«مازيراتي» تزيد قوة «Levante» إلى 580 حصاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مازيراتي» عن تزويد سيارتها «Levante» بمحرك جديد ينتج قوة تصل حتى 580 حصاناً، لتكون بذلك أقوى سيارة يتم إنتاجها بشكل قياسي بتاريخ الشركة.

وأوضحت «مازيراتي» أن سيارتها «Levante» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، تستند في استخلاص قوة الـ580 حصاناً، إلى محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 3.8 لترات، والمعزز بشاحن توربو مزدوج. وبفضل نطاق القوة الجديد، يمكن لهذه السيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.9 ثوانٍ، فيما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 300 كيلومتر في الساعة. وأشارت الشركة، إلى أنها ستطرح سيارتها الجديدة في الأسواق مطلع سبتمبر المقبل، وبسعر يبدأ من 135 ألف يورو (556.2 ألف درهم) للنسخة «GTS»، و155 ألف يورو (638.6 ألف درهم) للنسخة الأعلى «Trofeo».

دبي - الإمارات اليوم