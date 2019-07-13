«رينو» تكشف عن طراز 2020 من سيارتها «كابتشر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «رينو» رسمياً عن طراز عام 2020 من سيارتها الكروس أوفر المدمجة «كابتشر»، التي جاءت بأبعاد خارجية أكبر من سابقتها.

وزود طراز عام 2020 بأجزاء جديدة بالكامل بنسبة بلغت 85% مقارنة بالجيل السابق، لتصبح «كابتشر» أكثر ديناميكية وأعلى هدوءاً، والتي ترافقت مع زيادة في الأبعاد الخارجية، بعد أن زاد الطول الإجمالي بنحو 11 سنتيمتراً، ما انعكس على زيادة البعد بين قاعدتي العجلات بنحو سنتيمترين، وارتفاع المساحة التخزينية لصندوق الأمتعة لتصبح 536 لتراً.

وجاء التصميم الخارجي في طراز 2020 مع لمسات متجددة على صعيد الشبك الأمامي، الذي بات تحيط به مصابيح «LED» عصرية التصميم على شكل حرف «C»، وصولاً إلى تزويد السيارة بمصد أمامي وأغطية مرايا جديدين، ترافق مع زيادة في الخطوط الحادة على الهيكل، وانتهاءً بعجلات أكبر من قياس 18 بوصة.

وحصلت الخلفية على مصابيح «LED» تتماشى بشكلها مع مصابيح المقدمة، كما منحت «رينو» سيارتها مصداً خلفياً جديداً، مع لمسات من الألومنيوم، إضافة إلى تحديث واضح على الزجاج والجناح الخلفي المدمج مع السقف.

ووفرت «رينو» لسيارتها خيارين من محركات وقود البنزين، بين سعتي لتر واحد و1.3 لتر، تنتج نطاق قوة بين 100 و150 حصاناً.