"بيجو بارتنر" أفضل مركبة فان لسنة 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة "بيجو" (Peugeot) الفرنسية الرائدة في تصنيع السيارات مركبتها "بيجو بارتنر" (Peugeot Partner) الجديدة كلّياً في أسواق الشرق الأوسط. وقد أصبحت "بارتنر" الجديدة كلّياً – والحائزة على جائزة أفضل مركبة فان في العالم لسنة 2019 (2019 International Van of the Year) – متوفرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ شهر يونيو 2019 ويبدأ سعرها من 12,779 دولار أمريكي.

وتتميّز الإضافة الأحدث إلى مجموعة مركبات "بيجو" التجارية بكونها رائدة بفئتها، وهي تجمع بشكلٍ بارز ما بين السعة الكبيرة للحمولة (حتى 1,000 كلغ) وخيارات من محرّكات البنزين والديزل ذات القوّة الأعلى والاستهلاك الأقل للوقود، وبالتالي فإن ’بارتنر‘ الجديدة كلّياً تنفرد عن غيرها من المركبات الأخرى ضمن فئتها.

تضم "بيجو بارتنر" الجديدة كلّياً نظام i-Cockpit المتطوّر جدّاً من "بيجو" كتجهيز قياسي، وهي توفر مستويات غير مسبوقة من الرقي والعملانية ضمن فئة مركبات الفان الصغيرة B ، بالإضافة إلى تجربة قيادة جديدة بالكامل لصالح مستخدمي المركبات التجارية.

ومع "بيجو بارتنر" الجديدة كلّياً، تُحدِث علامة السيارات الفرنسية ثورة ضمن فئة مركبات الفان التجارية الصغيرة عبر توفير خيارات ملائمة وغنية وديناميكية في السوق. كما تتمتّع "بارتنر" الجديدة كلّياً بتوازن مثالي بين الملاءمة وسهولة القيادة – وهذه تُعتبَر من أبرز مزايا "بيجو".

يسهم التصميم الديناميكي بجعل "بارتنر" مركبة فان عملية ومريحة وأنيقة وتتماشى أبعادها بشكل مثالي مع هذه الفئة من السوق، كما إن منطقة التحميل تتميّز بكونها عملية ومرنة أكثر من السابق. مهما كانت الوظيفة، سوف يجد سائقو مركبات "بارتنر" التجارية جمعاً مناسباً من المزايا والخصائص التي تتلاءم مع أي عمل.