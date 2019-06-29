«مرسيدس» تعزّز حضورها في فئة «الكروس أوفر» بإطلاق سيارتها «GLB»

المصدر: جوني جبور - دبي

عزّزت «مرسيدس» حضورها في فئة سيارات «الكروس أوفر» الأكثر نمواً في قطاع السيارات العالمي، بالكشف أخيراً عن نسخة الإنتاج التجاري من سيارتها الجديدة كلياً «GLB» وذلك كطراز خاص بعام 2020، على أن تصل أسواق الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام المقبل. وتمتاز سيارة الدفع الرباعي الجديدة «مرسيدس GLB» بملاءمتها لمختلف الطرق والتضاريس، بالإضافة إلى المساحة الرحبة الملائمة للعائلات، إذ تتسم السيارة بأبعاد أمامية وخلفية قصيرة، وبتصميم ذي خلوص أرضي (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) مرتفع نسبياً مما يكسبها قدرات التعامل مع الطرق الوعرة، مستفيدة من ميزة نظام الدفع الرباعي الدائم (4MATIC) الذي يأتي كتجهيز اختياري في السيارة.

كما منحت «مرسيدس» لسيارتها ميزة إضافية، إذ تُعد السيارة الأولى من نوعها ضمن سيارات «الكروس أوفر» التي يمكن للعملاء طلبها بسبعة مقاعد كتجهيز اختياري، وذلك من خلال إضافة صف ثالث من المقاعد، بحيث يتوافر مقعدان إضافيان في الصف الثالث يتمتعان بمساحة كافية للأشخاص ممن هم بطول 168 سنتيمتراً.

وحصلت السيارة الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات، يتمتع بقدرته على المزج بين قوة الأداء والكفاءة على صعيد الاقتصاد في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى حصولها على العديد من الأنظمة المساعدة في القيادة، تؤمن دعماً كاملاً للسائق، في مختلف ظروف القيادة.

كما زوّدت «مرسيدس» سيارتها بنظام «4MATIC» للدفع الرباعي الدائم لجميع العجلات، مع خاصية توزيع عزم الدوران بشكل متغير بالكامل، بناء على متغيرات القيادة ومدى حاجة إطار دون سواه للحصول على قدر أكبر من العزم.

ويسهم نظام الدفع الرباعي في تعزيز كفاءة ثبات هيكل السيارة، بغض النظر عن نمط القيادة الذي يمكن للسائق اختياره من مفتاح الاختيار الذكي «DYNAMIC SELECT»، وذلك من خلال توافر ثلاث خرائط مميزة للتحكم في قابض الدفع الرباعي، مع العلم أن هذا النظام يستجيب بمرونة لظروف القيادة الراهنة، مهما كانت وضعية القيادة، سواء على المسالك الوعرة، أو أثناء عملية القيادة المنتظمة داخل شوارع المدينة.

وتتضمن أنظمة القيادة التي يمكن للسائق اختيارها من خلال مفتاح الاختيار الذكي، كلاً من برنامج القيادة «ECO/‏COMFORT» الذي يتولى توزيع عزم الدوران بنسبة 80 إلى 20% بين المحورين الأمامي والخلفي، وبرنامج القيادة «Sport» الذي يتيح توزيع العزم بنسبة 70 إلى 30%، وانتهاء بالقدرة على توفير عزم بنسبة 50 إلى 50 عند اختيار وضعية القيادة على الطرق الوعرة.

johni_jabbour@yahoo.com

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