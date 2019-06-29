«دندروبيوم» سيارة «هايبر» كهربائية بقوة 1800 حصان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاحت شركة «دندروبيوم» البريطانية، النقاب عن سيارتها السوبر رياضية «دي -1»، المنتمية إلى فئة «الهايبر كار الكهربائية الخارقة»، والمزودة بمحركين كهربائيين ينتجان معاً قوة 1800 حصان، و2000 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك.

وأشارت الشركة البريطانية، إلى أن المحركات الكهربائية التي تستمد طاقتها اللازمة من بطارية «ليثيوم أيون» تضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ، فيما تتجاوز السرعة القصوى للسيارة حاجز 320 كيلومتراً في الساعة.

واعتمدت «دندروبيوم» في صناعة هيكل سيارتها الجديدة، على مكونات مصنعة من ألياف الكربون، ما أكسب السوبر رياضية الكهربائية، وزناً منخفضاً نسيباً يقف عند اعتاب 1750 كيلوغراماً.

كما قدمت الشركة لسيارتها، عجلات تتمتع بتصميم عدائي، ومصنعة من خليط معادن خفيفة الوزن وعالية الصلابة، وذلك مع عجلات أمامية بحجم 20 بوصة، مقارنة بعجلات خلفية أكبر من حيث الحجم والبالغة 21 بوصة.

ورغم كشف «دندروبيوم» عن كل تفاصيل «دي-1»، إلا أنها لم تفصح عن أية معلومات تتعلق بموعد طرح السيارة أو في ما يتعلق باللائحة السعرية.