«لامبورغيني» تقدّم نسخة «كابريو» القابلة للكشف من «هوراكان إيفو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «لامبورغيني» الإيطالية، النقاب عن نسخة «الكابريو» القابلة للكشف من أيقونتها السوبر رياضية «هوراكان إيفو». وأكدت الشركة الإيطالية أن سيارتها الجديدة ثنائية المقاعد، ستأتي مزودة بسقف قماشي يتم التحكم فيه بآلية هيدروكهربائية، تتيح طي السقف في غضون 17 ثانية، وحتى عند سير السيارة بسرعة تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، على أن يستقر السقف القماشي خلف قائد السيارة والراكب المرافق. وتعتمد «هوراكان إيفو» القابلة للكشف، على سواعد محرك سحب طبيعي مكون من 10 أسطوانات، بسعة 5.2 لترات، يضمن توليد قوة تصل إلى 640 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى للمحرك 600 نيوتن/‏‏متر.

وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي، الذي يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 3.1 ثوانٍ، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 325 كيلومتراً في الساعة.

ووفقاً لمصادر الشركة الإيطالية، فإنه من المقرر طرح «هوراكان إيفو» في الأسواق بسعر يبدأ من 202 ألف و437 يورو (835 ألفاً و417 درهماً).