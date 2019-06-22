«بورشه» تكشف عن طراز 2020 من سيارتها «718 كايمن GT4»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بورشه» الألمانية عن طراز عام 2020 من سيارتها السوبر رياضية «718 كايمن GT4»، مع طراز حصل على كمية إضافية من مكونات الديناميكية الهوائية، لمنح السيارة قوى هوائية دافعة من أعلى إلى أسفل بصورة أفضل بنسبة 50% مقارنة بطراز العام السابق.

كما قدمت «بورشه» لطراز عام 2020 فلاتر خاصة للعادم، ونظام «توقف، انطلق» التلقائي، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 20 بوصة بصورة مصنعة من مزيج من المعادن الخفيفة الوزن وعالية الصلابة، والمزودة بإطارات «ميشلان بايلوت سبورت كب 2.2»، والتي جاءت من قياس (245/‏‏‏34) في الأمام، و(295/‏‏‏30) في الخلف.

كما أسهمت جملة التحسينات التي تم إدخالها على الهيكل الخارجي، في خفض الوزن الإجمالي للسيارة بنحو 30 كيلوغراماً مقارنة بطراز 2019.

وميكانيكياً، تعتمد «718 كايمن GT4» الجديدة على سواعد محرك «بوكسر» سداسي الأسطوانات، بسعة أربعة لترات، يضمن إنتاج قوة 414 حصاناً، و420 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران، الكفيلة بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ.

ووفقاً للشركة الألمانية، يبدأ سعر «718 كايمن GT4» من 99.2 ألف دولار، ما يعادل 364 ألفاً و371 درهماً.