سوناتا هايبرد... كفاءة بالاستهلاك وأناقة في التصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يأتي تصميم سيارة هيونداي سوناتا هايبرد 2019 ليعطي مظهراً خارجياً ومساحة داخلية أكثر أناقة، خاصة بعد توحيد شكلها مع السوناتا التي تعمل بالبنزين.

وتم من خلال موديل 2019 منح السيارة شخصية رياضية حيوية، مع إضافة ملامح الانسيابية الراقية على مقدمة السيارة، وجوانبها، وتصميم المرايا الخلفية والأمامية التي جاءت لتضمن للسائق ملامح جذابة لسيارته.

محرك قوي

المحرك الجديد لسيارة سوناتا هايبرد 2019 اعتمد على محرك بنزين بقوة 166 حصان بسعة 2.4 لتر، مدعوماً بمحرك كهربائي يولد قوة مقدارها 40 حصاناً من خلال بطارية متطورة بتقنية بوليمر الليثيوم تعمل على تخزين الطاقة من المحرك، وتوفر استهلاك الوقود بشكل كبير فهي تحتاج الى 3.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 50 كم.

المواصفات

تحمل سيارة سوناتا هايبرد 2019 مواصفات قياسية اعتيادية في السيارات الحديثة، فقد تم تصميمها لغايات توفير الاحتياجات الضرورية للسائق، مع التركيز على مسألة توفير الاستهلاك بالدرجة الأولى.

وبينما يعتبر خيار شراء سيارة هايبرد في المنطقة العربية، وخاصة السوق الإماراتية، مسألة صعبة للسائق العادي، ينصح الخبراء بشراء سوناتا كون البطارية التي تدعم الشحن الكهربائي للسيارة مصممة على شكل خلايا منظمة للتبديل بسهولة، وبكلفة أقل، في حال حدوث خلل أو عطل للبطارية.

وتعتبر سوناتا هايبرد 2019 من السيارات المنافسة لتويوتا كامري هايبرد التي تتوافر في السوق المحلية، وتم اختبارها في عدة مجالات أهمها العمل كسيارة أجرة في دبي، وهو ما تم اختباره أيضاً على سيارة السوناتا هايبرد، وأثبتت أداءاً عالي الكفاءة.