أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعاً منذ يناير 2019

المصدر: جوني جبور - دبي

حافظ مصنّعو السيارات في الولايات المتحدة على تصدّر قائمة الأعلى مبيعاً في سوق السيارات الكهربائية منذ يناير 2019، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شركة «جيه إيه تي أو داينامكس» JATO Dynamics لأبحاث صناعة السيارات.

وأظهر التقرير تصدّر شركة «تيسلا» الأميركية قائمة أعلى مبيعات على صعيد السيارات الكهربائية، مع تفوق واضح في مبيعات سيارتها «موديل 3» عن أقرب منافساتها.

وتشهد سوق السيارات العالمية زيادة في حجم مبيعات السيارات الكهربائية، في ظل زيادة الوعي البيئي للمتعاملين، وحققت السوق نمواً في مبيعات هذه المركبات الصديقة للبيئة خلال عام 2018 بلغ 56%، مقارنة بالعام السابق عليه، مع حجم مبيعات تخطى مليوني مركبة.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة للشركات الأميركية على مبيعات السيارات الكهربائية، فإن دولاً أخرى نجحت في وضع موطئ قدم لها ضمن هذه السوق، مثل اليابان التي تملك شركات بحجم «نيسان» و«تويوتا» و«هوندا»، قبل أن يشهد العقد الأخير دخول الشركات الألمانية بقوة على صعيد هذا القطاع، من أبرزها مجموعة «بي إم دبليو».

ويكشف المستقبل القريب، وفقاً لدراسات عالمية، عن دخول العملاق الصيني بقوة إلى السوق، واقتطاع حصص سوقية كبيرة الحجم، لاسيما أن السوق الصينية بحد ذاتها سجلت في النصف الأول من عام 2019 تراجعاً بنسبة 9% للمركبات العاملة بمحركات الوقود الاحتراقي، لمصلحة السيارات الكهربائية.

وترصد «الإمارات اليوم»، وفق تقرير شركة «جيه إيه تي أو داينامكس» لأبحاث صناعة السيارات، أكثر السيارات مبيعاً منذ يناير 2019.

johni_jabbour@yahoo.com

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