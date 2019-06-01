«أودي» تكشف عن نسخة «وداعية» من مركبتها «TT»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «شركة أودي الألمانية»، أخيراً، عن نسخة خاصة ضمن فئة الإصدار المحدود حملت اسم «TT Quantum Grey Edition»، وذلك كنسخة وداعية من مركبتها الـ«كوبيه» الشهيرة «Audi TT» التي تعتزم إحالتها إلى التقاعد خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الشركة أن النسخة الخاصة «TT Quantum Grey Edition» ستحظى بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة لترين معزز بشاحن توربيني، يضمن إنتاج قوة 245 حصاناً، وعزم دوران أقصى للمحرك يصل إلى 370 نيوتن/‏‏‏متر. ويتولى نقل القوة المحركة ناقل حركة أوتوماتيكي يضمن للمركبة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 5.8 ثوانٍ.

ووفقاً للشركة الألمانية، سيقتصر إنتاج النسخة الوداعية على 99 نسخة فقط، على أن يبدأ سعر السيارة من 62 ألفاً و305 يورو (254 ألفاً و764 درهماً).