«برابوس» تكشف النقاب عن نسخة خاصة من «سمارت» الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «برابوس» النقاب عن طراز «Ultimate E Shadow Edition 1 of 28» الذي يمثل نسخة خاصة مطورة من سيارة «سمارت» الكهربائية «إي سمارت فور تو كابريو».

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية، أن النسخة الخاصة التي سيقتصر انتاجها على 28 نسخة فقط، معتمدة على المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة، التي تضمن إنتاج قوة 92 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 180 نيوتن/‏‏متر. وبفضل هذه القوة، تنطلق السيارة ثنائية المقاعد من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 10.9 ثوانٍ، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 130 كيلومتراً في الساعة، مع العلم أن البطارية الكهربائية المغذية للمحرك تضمن مجال سير للسيارة يصل إلى 125 كيلومتراً قبل أن يعاد شحنها. وتمتاز النسخة الخاصة بطلائها الخارجي المميز، وعجلات مصنعة من معدن خفيف الوزن وعالي الصلابة قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة تعليق رياضية، فيما تزدان المقصورة الداخلية للسيارة بتجهيزات قماشية وجلدية فاخرة، وعناصر من الكربون الشفاف، ودواسات مصنعة من الألمنيوم، وانتهاء بلوحة قيادة صممت خصيصاً لهذه النسخة.