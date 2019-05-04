«جينيسيس جي 90» لعام 2020 تصل أسواق المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «جينيسيس» الكورية، أخيراً، طراز عام 2020 من سيارتها جي 90 «G90» في أسواق الشرق الأوسط، في طراز حصل على جملة من التعديلات الداخلية والخارجية، تعزز من حضور السيارة في فئة السيدان الفارهة ذات الأداء الرياضي.

وحمل طراز عام 2020 مفهوم الهندسة الأفقية البارزة التي تعزز حضور الأناقة الرياضية للعلامة الكورية الجنوبية، مع تصميم جديد للمصابيح الرباعية تتوزع بشكل المصفوفة، مستوحاة من انعكاس الضوء على حجر الماس المتألق، وصولاً إلى شبك أمامي فاخر، وخطوط جانبية تضيف مزيداً من الأناقة والتوازن إلى الهيكل، مع إشارات جانبية مدمجة في المصدين الأمامي والخلفي، تعمل بتقنية «LED» المضيئة، وانتهاءً بواجهة خلفية للسيارة تتألق مع مصابيح رباعية تم تصميمها على نحو فريد، يرمز إلى شعار الأجنحة الخاصة بعلامة «جينيسيس».

وحصلت المقصورة على تناغم بين الأسطح التفصيلية والتشطيبات المميزة، مع مقاعد مكسوة بجلد «النابا»، وتطريزات بألوان مختلفة على لوحة القيادة المغلفة بدورها بالجلد، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة للمرة الأولى في سيارتها.